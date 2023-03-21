Pakistan'da PTI mensubu bir siyasetçinin aracına saldırı düzenlendi
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) mensubu Atıf Munsif Han'ın aracına düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.
Dawn gazetesindeki habere göre, Pakistan'ın Abbottabad şehrinde eski eyalet bakanlarından Munsif Han Cadun'un oğlu ve Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Bölge Sorumlusu Atıf Munsif Han'ın aracı, silahlı bir grubun saldırısına uğradı.
Saldırıda, Atıf Munsif Han dahil 10 kişi yaşamını yitirdi.
Polis, olayın eski bir düşmanlığa dayandığından şüpheleniyor.
PTI'dan çok sayıda siyasetçi saldırıya tepki göstererek, olayın aydınlatılmasını istedi.
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