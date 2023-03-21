Pakistan'da PTI mensubu bir siyasetçinin aracına saldırı düzenlendi

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 08:26

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 08:26

Dawn gazetesindeki habere göre, Pakistan'ın Abbottabad şehrinde eski eyalet bakanlarından Munsif Han Cadun'un oğlu ve Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Bölge Sorumlusu Atıf Munsif Han'ın aracı, silahlı bir grubun saldırısına uğradı.

Saldırıda, Atıf Munsif Han dahil 10 kişi yaşamını yitirdi.

Polis, olayın eski bir düşmanlığa dayandığından şüpheleniyor.

PTI'dan çok sayıda siyasetçi saldırıya tepki göstererek, olayın aydınlatılmasını istedi.