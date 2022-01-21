Pakistan'da kanser hastası bir mahkum ölümünden aylar sonra aklandı

21 Ocak 2022 Cuma, 12:30

Geo TV'nin haberine göre, Pakistan Karachi mahkemesi'nde cinayet iddiaları ile tutuklu olan Saima Farhan ve ailesi beraatlerine Farhan'ın Merkez Hapishanesi'nde ölümünden yedi ay sonra kavuştu. Farhan'ın avukatları, adaletin mahkeme tarafından çok geç yerine getirildiğini söyleyerek, onun beraat haberini aile üyeleriyle mutlu bir şekilde paylaşamadılarını belirtti.

Öldürmekle suçlandığı komşusu ve arkadaşına Kur'an-ı Kerim öğretmenliği yapan 35 yaşındaki Farhan, 14 Haziran 2021'de ciddi karın ve böbrek sorunları nedeniyle cezaevinde yaşamını yitirirken, duruşmalar onun yokluğunda devam etti ve yaklaşık yedi ay sonra, yargıç 10 Ocak 2021'de nihayet kararı açıklayarak tüm sanıkların beraat ettiğini ilan etti.

Hapisane yetkilileri ölüm raporunda, Farhan'ın aynı zamanda bir kanser hastası olduğunu aktardı. Saima'nın ailesi "Biz fakir bir aileyiz ne yapabilirdik?" şeklinde çaresizliklerini dile getirdi.

ZEHİRLEME İDDİASIYLA TUTUKLANMIŞTI

Saima Farhan, 14 Şubat 2020'de komşusu ve arkadaşı Rukhsar'ı zehirlediği iddiasıyla tutuklanmıştı.

Evinde fenalaştıktan sonra 24 Şubat 2019 günü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rukhsar'ın annesi kızını zehirledikleri iddiasıyla Saima ve aile üyeleri hakkında şikayette bulundu. Dava kaydedildikten sonra anne, kızının Saima ve ailesi tarafından zehirlendiği iddiasını desteklemek için kızının mezarının açılmasını istedi.

Geo.tv'ye konuşan Saima'nın aile üyeleri, şikayetçilerin Saima'nın sahip olduğu mülkü gasp etmek için "polisin yardımıyla" kendilerine karşı "yanlış bir dava" oluşturduğunu söyledi.

Cesedi mezardan çıkarıldıktan sonra, fare zehri gibi pestisitlerde kullanılan bir bileşik olan çinko fosfit nedeniyle öldüğü keşfedildi, ancak rapor zehrin kendi kendine mi yoksa başka biri tarafından mı verildiğini belirleyemedi. Raporda "Ölümün şekli hakkında yorum yapılamaz" ifadeleri yer aldı.