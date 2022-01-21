Mahkemeden bir garip karar: Ne itiraz doğru ne de itiraz eden
Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği, “kesin” nitelikli olduğu için itiraz yolu kapalı olan bir karara itiraz edilmiş gibi ret kararı verdi. İncelemenin, söz konusu dosya ile ilgisi olmayan bir kişinin başvurusu üzerine yapıldığı ortaya çıktı.
Danıştay 10. Dairesi, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş imzalı toplumsal olaylarda görüntü alınmasını engelleyen genelgenin yürütmesini, “haberleşme ve basın hürriyetlerinin sınırlandırıldığı” vurgusu ile durdurmuştu. Avukat İsmail Sami Çakmak, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş hakkında “görevi kötüye kullanma” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunurken, 23 Haziran’da suç duyurusunun “işleme konulmaması” kararı verilmişti.
Kararın kesin nitelikli olması nedeniyle itiraz yolu kapatılmıştı. Bunun üzerine Çakmak, kararı veren Ankara Cumhuriyet Savcısı Halil Maçkaya’yı Adalet Bakanlığı ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikâyet etmişti. Ancak Çakmak, kararın kesin nitelikli olması nedeniyle itiraz etmezken, yalnızca yeniden değerlendirme talebinde bulunmuştu.
OLMAYAN İTİRAZA KARAR
Çakmak’a, karara itiraz etmemesine karşın Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği “itirazının reddedildiği” yönünde tebliğde bulunuldu. Kararda, olmayan itirazın reddedilmesinin yanı sıra “itiraz eden kişi” ve “itiraz tarihi” hatası da yapıldı. Buna göre, karara konu olan inceleme, “Faruk Turhan” adlı bir kişinin itirazı üzerine yapıldı. Ancak, Çakmak, böyle bir kişiyi tanımadığını ve dosyayla ilgisi olmadığını belirtiyor. Kararın hüküm kısmında ise “Çakmak’ın 17 Mayıs’ta karara itiraz ettiği” savunuluyor. Ancak, itiraza konu edilen karar 23 Haziran’da verilmişti. Böylece mahkeme, dosyayla ilgisi olmayan bir kişi ile dosyada şikâyetçi bir kişinin, karardan bir ay önce itirazda bulunduğunu savunarak, ret kararı vermiş oldu.
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