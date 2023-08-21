Pakistan’da kaza yapan otobüs yandı: 20 ölü, 15 yaralı
Pakistan’ın Pencap eyaletinde bir pikap araca çarpan yolcu otobüsünün alev alması sonucu 20 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Hafizabad eyaletinde dün Karaçi-İslamabad seferini yapan bir yolcu otobüsü akaryakıt varilleri taşıyan bir pikaba çarptı.
Çarpışmanın ardından otobüsü alevlerin sarması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.
Yaralıların sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı, 3 kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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