Pakistan'da kiliselere yönelik saldırı: Yüzlerce kişi gözaltına alındı

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir Hristiyanın Kuran'a yönelik saygısızlık yaptığı iddiasıyla kiliselere ve Hristiyan azınlıkların evlerine yapılan saldırılar nedeniyle en az 100 kişi gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 17.08.2023 - 08:21
Pakistan'da kiliselere yönelik saldırı: Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Abone Ol google-news

Pakistan'ın Pencap'ın Faysalabad bölgesine bağlı Jaranvala kentinde bir Hristiyan'ın Kuran'a saygısızlık yaptığı iddia edildi.

Kuran'a saygısızlık iddiasına tepki gösteren bir grup, söz konusu kişinin ve kentteki diğer Hristiyanların evlerini hedef aldı, kiliselere zarar verdi.

Olaylar nedeniyle en az 100 kişi gözaltına alındı.

Kamu düzeninin sağlanması için olayların yaşandığı bölgelere 6 binden fazla güvenlik gücü konuşlandırıldı.

Yetkililer, çıkan olaylarda can kaybı ve yaralı olmadığını açıkladı.

Geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan hadiseleri kınadı.

Kakar, hukuku ihlal eden ve azınlıkları hedef alanlara karşı sert eylemde bulunulacağını belirtti.


PAKistan

İlgili Haberler

Japon dağcı, Pakistan'da zirve tırmanışı sırasında düşerek öldü

Japon dağcı, Pakistan'da zirve tırmanışı sırasında düşerek öldü
Çinli mühendislerin konvoyu Pakistan'da saldırıya uğradı!

Çinli mühendislerin konvoyu Pakistan'da saldırıya uğradı!
Pakistan’ın bağımsızlık gününde havaya ateş açıldı: 2 ölü, 50 yaralı

Pakistan’ın bağımsızlık gününde havaya ateş açıldı: 2 ölü, 50 yaralı

En Çok Okunan Haberler