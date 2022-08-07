Pakistan'da milletvekiline silahlı saldırı, 4 kişi öldü
Pakistan’ın Hayber Pahtuhnva eyaletinde milletvekili Malik Liyakat Ali Han'a yönelik silahlı saldırıda kardeşi, yeğeni ve 2 güvenlik gücü hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, eski Pakistan Başbakanı İmran Han’ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinden Hayber Pahtunhva Eyalet Meclisi Üyesi Malik Liyakat Ali Han, Afganistan'a sınır olan Lower Dir bölgesinde saldırıya uğradı.
Saldırıda, milletvekili Han'ın kardeşi, yeğeni ve kendisine eşlik eden bir polis ve jandarma hayatını kaybetti.
Saldırı sonucu ağır yaralanan Han ise hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Saldırıyı üstlenen olmadı.
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