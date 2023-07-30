Pakistan'da parti kongresine bombalı saldırı: 20 kişi öldü

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisi'nin kongresini hedef alan bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi, 50'den fazla kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2023 - 16:23
Pakistan'da parti kongresine bombalı saldırı: 20 kişi öldü
Abone Ol google-news

Pakistan'ın Bajaur bölgesinde, JUI-F mensuplarının düzenlediği kongreye bombalı saldırı düzenlendi.

Kongrenin düzenlendiği binanın içerisinde gerçekleşen saldırıda, ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.

Hayber Pahtunhva'da düzenlenen kongre saldırısını henüz üstlenen olmadı.

2023'ÜN İLK 6 AYINDA TERÖR SALDIRILARI YÜZDE 79 ARTTI

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında terör saldırıları 2022'ye göre yüzde 79 arttı.

Yılın ilk 6 ayında 271 terör saldırısı gerçekleşti ve 389 kişi yaşamını yitirdi. 2022'nin aynı döneminde 151 terör saldırısı gerçekleşmiş ve 293 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu PakistanTalibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.


PAKistan kongre Parti bombalı saldırı

İlgili Haberler

Pakistan'dan Hindistan'a Keşmir yanıtı: Ülkemizi savunmaya hazırız

Pakistan'dan Hindistan'a Keşmir yanıtı: Ülkemizi savunmaya hazırız
Yurttaşlar Pakistan, Hindistan, Suriye, Bangladeş, Zimbabve’den aranıyor: Bilinmeyen numara tacizi

Yurttaşlar Pakistan, Hindistan, Suriye, Bangladeş, Zimbabve’den aranıyor: Bilinmeyen numara tacizi
Pakistan'da kabileler çatıştı: 9 ölü

Pakistan'da kabileler çatıştı: 9 ölü

En Çok Okunan Haberler