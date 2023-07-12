Yurttaşlar Pakistan, Hindistan, Suriye, Bangladeş, Zimbabve’den aranıyor: Bilinmeyen numara tacizi

Yayınlanma: 12.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.07.2023 - 04:00

Yurttaşlar son günlerde telefonlarına bilinmeyen numaralardan gelen aramalardan ötürü tedirgin. Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere yabancı uyruklu kişiler tarafından gelen mesajlar ve aramalara maruz kalan yurttaşlar yaşadıklarını Cumhuriyet’e anlattı. Birkaç haftadır yabancı alan kodu ile başlayan numaralar tarafından aranmakta veya mesaj almakta olduğunu belirten Gizem Karakoca (20), “Bu konudaki rahatsızlığımı dile getiren bir tweet attım ve benim gibi yüzlerce insanın bu konudan mustarip olduğunu gördüm” dedi. Karakoca çevresindeki insanların da Pakistan, Hindistan, Suriye, Bangladeş, Amerika, Rusya ve hatta Etiyopya’dan, Zimbabve’den çeşitli bahanelerle arandıkları ve mesaj aldıklarını öğrendiğini söyledi.Karakoca, “13 yaşındaki çocuklara kadar mesaj atan bu kişilerin milli güvenlik sorunu olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Gece yarısı Hindistan’dan arandığını söyleyen İ.Y. (23) ise “İlk başta gerginlikle telefonu açtım, sonra hemen kapattım” dedi.

‘ŞİKÂYET EDEBİLİRSİNİZ’

Bilişim hukuku uzmanı avukat Ecem Sağol, telefon numarasının kişiye özel olması nedeniyle kişisel veri niteliğinde olduğunu anımsattı. Kişinin telefon numarasının rızası dışında ele geçirilmesi veya yayılması halinde TCK 136 kapsamında “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu” oluşacağını vurgulayan Sağol, Yargıtay’ın bu konuda emsal kararının bulunduğunu belirterek yurttaşları savcılığa şikâyette bulunmaya davet etti.

Yazılımcı Ahmet Deniz Dündar ise “Özellikle yasadışı internet sitelerinde ve son dönemlerde bu konuda da popüler haline gelen telefon konuşma uygulamalarında örgütlenen suçlular çeşitli bilgilerin yayılmasını sağlıyor. Özellikle bu gruplarda çalıntı kredi kartı satışları, telefon numarası, kimlik ve adres bilgilerinin satışı yasadışı bahis gibi durumları görmek mümkün” dedi.