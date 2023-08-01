Pakistan'da parti kongresine yönelik saldırıyı IŞİD üstlendi

Pakistan'da İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan ve 54 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını terör örgütü IŞİD üstlendi.

AA
Yayınlanma: 01.08.2023 - 08:02
Pakistan'da parti kongresine yönelik saldırıyı IŞİD üstlendi
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan ve 54 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını terör örgütü IŞİD üstlendi.

IŞİD, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, saldırıyı üstlendiğini açıkladı.

Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde dün JUI-F mensuplarının düzenlediği kongreye yönelik intihar saldırısında, 54 kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 200 kişi yaralanmıştı.


PAKistan IŞİD

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