Pakistan'da parti kongresine yönelik saldırıyı IŞİD üstlendi
Pakistan'da İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan ve 54 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını terör örgütü IŞİD üstlendi.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan ve 54 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını terör örgütü IŞİD üstlendi.
IŞİD, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, saldırıyı üstlendiğini açıkladı.
Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde dün JUI-F mensuplarının düzenlediği kongreye yönelik intihar saldırısında, 54 kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 200 kişi yaralanmıştı.
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