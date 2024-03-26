Pakistan'da intihar saldırısı: 6 ölü
Pakistan'ın kuzeydoğusundaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Şangla bölgesinde bombalı saldırı sonucunda 5'i Çinli 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Pakistan'ın kuzeydoğusundaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Şangla'da görevli polis memuru Bakhat Zahir, saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Zahir, saldırının, patlayıcı dolu aracın, başka bir araca çarpmasıyla düzenlendiğini ifade etti.
Saldırı sonucu araçtaki sürücünün yanı sıra 5 Çinli yolcunun hayatını kaybettiğini belirten Zahir, yolcuların inşaat işçisi ve mühendis olduklarını söyledi.
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