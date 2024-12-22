Pakistan'da terör saldırısı: 16 asker hayatını kaybetti

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Afganistan sınırı yakınında bir askeri kontrol noktasına düzenlenen "terör" saldırısında 16 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakistan'da terör saldırısı: 16 asker hayatını kaybetti
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AA
Yayınlanma: 22.12.2024 - 09:40

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, "Güney Veziristan bölgesine bağlı Makeen kentinde güvenlik güçlerine ait bir kontrol noktasına saldırıda bulunulduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Saldırı püskürtüldü ve 8 terörist öldürüldü ancak 16 asker ise yaşamını yitirdi" ifadesine yer verildi.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapılan açıklamada, "Pakistan güvenlik güçleri, terörizm tehdidini ortadan kaldırmaya kararlıdır ve cesur adamlarımızın bu tür fedakârlıkları kararlılığımızı daha da güçlendirmektedir" denildi.

Pakistan ordusu, bu ay ülkenin kuzeybatı ve güneybatı eyaletlerinde istihbarata dayalı askeri operasyonlar sırasında en az 43 teröristin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Pakistan'da saldırılar özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, ağırlıklı Hayber Pahtunhva eyaletinde saldırılar düzenleyen Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları söz konusu. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve bölgeyi Beluc halkının yönetmesini istiyor.


Etiketler: #PAKistan #afganistan

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