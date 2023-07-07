Pakistan'da toprak kayması: 8 çocuk yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 07.07.2023 - 01:21

Güncelleme: 07.07.2023 - 02:49

Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva'nın Şangla bölgesinde toprak kayması meydana geldi.

Yetkililer, heyelan sonucu bölgede kriket oynayan çocukların toprak altında kaldığını belirterek, 8 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 1 çocuğun yaralandığını kaydetti.

Hayber Pahtunhva eyaleti yasaları gereği, ölen çocukların ailelerine tazminat olarak 500 bin rupi (47 bin lira) tazminat verileceği açıklandı.