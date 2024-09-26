Pakistan'dan BM'ye çağrı: 'İsrail'e yaptırım uygulanması...'

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e silah ve ticaret ambargoları da dahil olacak şekilde yaptırım uygulanmasını istedi.

Pakistan'dan BM'ye çağrı: 'İsrail'e yaptırım uygulanması...'
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AA
Yayınlanma: 26.09.2024 - 17:28

Pakistan medyasına göre, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu toplantıları nedeniyle New York'ta bulunan Şerif, BM Genel Kurulundaki konuşmasında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Filistinlilere yönelik "soykırımı" sebebiyle silah ve ticaret ambargoları da dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), İsrail'e yaptırım uygulaması çağrısında bulunan Şerif, "İsrail'i, Gazze'deki soykırım savaşını ve Orta Doğu'da daha geniş bir çatışmayı körükleyecek girişimlerini durdurmaya zorlamalıyız" ifadesini kullandı.

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını kınayan Şerif, İsrailli liderlerin Filistin ve Lübnan halkına yönelik suçları yüzünden hesap vermeleri gerektiğini belirtti.

Orta Doğu, Avrupa veya başka bölgelerde savaşların artmasının dünya düzenini tehdit ettiğine dikkati çeken Şerif, ayrıca Afganistan ve bölgede terörle mücadele için BMGK'nin etkin faaliyet göstermesi gerektiğini savundu.


Etiketler: #PAKistan #israil

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