Pakistan'dan Hindistan'a uyarı: Cammu Keşmir’de yasa dışı adımlar kaldırılmalı

19 Ağustos 2022 Cuma, 12:58

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aralarında askerler ve ülkenin çeşitli eyaletlerinden gelen iş gücü dahil olmak üzere Cammu Keşmir'de geçici bulunanlara bölgede oy kullanma hakkı tanınmasının seçim sonuçlarını etkileme maksadıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.

Açıklamada, İslamabad’ın Yeni Delhi’nin Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu Cammu Keşmir’de onları azınlığa düşürecek bütün adımlarını reddettiği belirtildi.

Hindistan’ın Cammu Keşmir’de insan hakları ihlallerine son vermesi istenen açıklamada, bölgede uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve 4. Cenevre Sözleşmesi’ni ihlal eden tüm yasa dışı adımların geri alınması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Hindistan’ın Cammu Keşmir’deki seçimlerde ülkenin diğer eyaletlerinden gelerek bölgede geçici bulunan 18 yaşın üzerindeki kişilerin oy kullanabilmesine yönelik adımı "seçim öncesi kasıtlı hile" olarak nitelendirilerek buna tepki gösterildi.

CAMMU KEŞMİR'DE 2,5 MİLYON YENİ SEÇMEN

Cammu Keşmir Seçim Komisyonu Başkanı Hirdesh Kumar, 17 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Cammu Keşmir’in 5 Ağustos 2019’da özel statüsünün kaldırılmasının ardından daha önce seçmen olamayanların şimdi oy kullanabileceğini açıklamıştı.

Cammu Keşmir’de işçi, öğrenci veya başka sebeplerle bulunan fakat buralı olmayan 18 yaşın üzerindeki Hint vatandaşlarının seçimlerde oy kullanabileceğini ifade eden Kumar, bu girişimle yaklaşık 2,5 milyon yeni seçmen beklendiğini belirtmişti.

İktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetiminin bu adımı, Cammu Keşmir’deki siyasi partilerin tepkisini çekmişti.

Hükümetin bu adımıyla bölgede görev gereği bulunan on binlerce güvenlik görevlisi de yine oy hakkına sahip olacak.

Cammu Keşmir'de oy kullanma hakkına sahip 7,6 milyon kişi bulunuyor. BJP yönetiminin kararı sonrası seçmen sayısının üçte bir oranında artması bekleniyor.