Pakistan'dan “nükleer savaş” uyarısı: Her an patlak verebilir

Yayınlanma: 07.05.2025 - 17:31

Güncelleme: 07.05.2025 - 17:31

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Hindistan'ın gerilimi tırmandırmaya devam etmesi halinde çatışmanın “nükleer bir çatışmaya dönüşebileceği” uyarısında bulundu.

Geo News'e konuşan Asıf, böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde tüm sorumluluğun Hindistan'a ait olacağı uyarısında bulundu.

Asıf, “Eğer onlar (Hindistan) bölgeye topyekûn bir savaş dayatırlarsa ve bu tür tehlikeler ortaya çıkarsa, o zaman her an bir nükleer savaş patlak verebilir” dedi.

NE OLMUŞTU?

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.