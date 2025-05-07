Pakistan'dan Hindistan kararı: Ulusal Güvenlik Konseyi toplandı

Yayınlanma: 07.05.2025 - 13:12

Güncelleme: 07.05.2025 - 13:12

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik Konseyinin (NSC), Başbakan Şahbaz Şerif başkanlığında toplandığı aktarıldı.

Açıklamada, Hindistan'ın Pakistan'a füze saldırıları sonucu yaşamını yitirenler için taziye dileklerine yer verilirken Hindistan'ın saldırıları, "sebepsiz, korkakça ve kanunsuz" olarak nitelendirildi.

Hindistan'ın saldırılarının camiler gibi sivil altyapının bulunduğu bölgeleri "kasıtlı hedef aldığı" savunulan açıklamada NSC'nin bu saldırıları kınadığı kaydedildi.

Açıklamada, bu saldırıların, uluslararası hukuk uyarınca "savaş eylemi" teşkil ettiği, Pakistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlal edildiği ifade edildi.

Hindistan'ın, Pahalgam bölgesinde 22 Nisan'daki terör saldırısı sonrası bu ülkede "terörist kamplarının" bulunduğuna ilişkin iddiaların reddedildiği açıklamada, Pakistan'ın tarafsız soruşturma çağrısının kabul edilmediği anımsatıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı uyarınca "Pakistan'ın kendini savunmak amacıyla seçeceği bir vakit ve yerde karşılık verme hakkı olduğu" ifadesine yer verilerek Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin bu konuda uygun karşılık vermek için yetkilendirildiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.