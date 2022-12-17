Pakistan'dan sınır ötesi terör uyarısı: Eyleme geçme hakkımızı saklı tutuyoruz
Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Pakistan Talibanı’nın (TTP) saldırılarına atıfta bulunarak, “sınır ötesi teröre karşı doğrudan eylem” uyarısında bulundu.
Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, ABD’nin New York şehrindeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde 2014’te Peşaver’deki askeri okula düzenlenen ve çoğu çocuk 148 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının 8’inci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen anma etkinliğinde konuştu.
Bilaval Butto Zerdari, Pakistan’ın TTP veya Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) gibi düşman çevrelerden finansal destek alan örgütlerin sınır ötesi saldırılarına göz yummayacağını ifade ederek, “Bu örgütlere karşı doğrudan eyleme geçme hakkımızı saklı tutuyoruz” dedi.
Peşaver’deki askeri okula yönelik saldırının ardından başlatılan operasyonlarda Pakistan’ın topraklarını teröristlerden temizlediğini belirten Zerdari, “Çok ağır bedel ödedik. Yaklaşık 80 bin sivil ve asker öldü veya yaralandı ve 120 milyar dolarlık ekonomik kayıp oluştu” ifadelerini kullandı.
TALİBAN'A, 'TTP'YE ENGEL OLUN' ÇAĞRISI
Zerdari, bununla birlikte TTP ve diğer terör örgütlerinin kendilerine “güvenli sığınaklar” bulduğunu, Pakistanlı asker ve sivillere daha sıklıkla saldırılar düzenlendiğini söyledi.
TTP’nin saldırılarının yoğunlaştığını ve Pakistan’a karşı savaş ilan etme cesaretini bulmuş göründüğünü belirten Zerdari, Afganistan’daki geçici Taliban yönetiminden TTP’nin sınır ötesi saldırılar düzenlemesini engellemesini istedi.
Bu teröristlerin güvenli sığınaklarını ortadan kaldırmaları ve finans kaynaklarını kesmeleri gerektiğini vurgulayan Zerdari, bu saldırıların faillerini ve sponsorlarını sorumlu tutmanın önemine dikkati çekti.
Peşaver'de 16 Aralık 2014'te terör örgütü TTP tarafından askeri okula düzenlenen saldırıda çoğu çocuk 148 kişi hayatını kaybetmişti.
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