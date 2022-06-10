Pakistan’ı fırtına vurdu: 1 ölü, 8 yaralı
Pakistan’ın Peşaver şehrinde meydana gelen fırtına nedeniyle en az 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Pakistan’da meydana gelen fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Yetkililer, Pakistan'ın Peşaver şehrinde fırtına nedeniyle en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Şehirde fırtına nedeniyle ağaçlar yerinden söküldü, bazı evlerin çatı ve duvarları çöktü. Fırtına nedeniyle bir evin çatısının çökmesi sonucu yaralananların çevredeki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.
Ayrıca fırtına nedeniyle şehirde toz fırtınaları meydana gelirken, şehrin çeşitli yerlerinde ulaşımda aksamalar yaşandı.
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