Pakistanlı boksörler İngiltere'de kayboldu
Pakistanlı iki boksör, İngiltere'de düzenlenen turnuva sonrası kayıplara karıştı.
Pakistan boks federasyonu sekreteri Nasir Tang, İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları sonrasında kaybolduğunu söyledi.
Federasyon yetkilisi, "Suleman Baloch ve Nazeerullah Khan isimli boksörler, dönüş uçağına gelmediler" açıklamasında bulundu.
Nasir Tang, "Sporcuların, pasaportları ve seyahat belgeleri hala elimizde" dedi.
Pakistanlı yetkililer, boksörlerin kaybolmasını araştıracaklarını ve İngiliz polisini uyardıklarını söyledi.
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