Pakistan'n eski başbakanı İmran Han'ın yargılaması: Duruşma olaylar üzerine ertelendi

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 10:51

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 10:51

Polis, Han’ın destekçilerinin adliye binası yakınında taşla saldırdığını ve göz yaşartıcı gaz kullanıldığını açıkladı.

Mahkeme, başbakan olduğu 2018-2022 yılları arasında, yabancı devlet görevlileri tarafından verilen resmi hediyeleri sattığı suçlamasıyla, Han hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Mahkemenin 13 Mart'taki kararı sonrası, Han'ın Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) destekçileri eski başbakanın Lahor’daki evinin önünde nöbet tutuyordu.

Konut çevresinde gözaltı geriliminin artması sonrası mahkeme ve Han’ın avukatları, eski Başbakan’ın Cumartesi günü duruşmaya çıkma güvencesi vermesi üzerinde anlaştı.

İmran Han bu sabah Lahor’daki evinde ayrıldı ve İslamabad’a hareket etti.

Han’ın evinden ayrılması sonrası polis eve baskın yaptı ve bazı kişileri gözaltına aldı.

Aynı sıralarda başkentteki mahkeme binası çevresinde de Han yanlıları ile güvenlik güçleri çatıştı. İmran Han'ın binaya girmeyi başaramaması üzerine duruşma ertelendi.

'PARTİME LİDERLİK ETMEM ENGELENMEK İSTENIYOR'

Eski Başbakan, kendisine yöneltilen suçlamaların siyasi amaç taşıdığını, "hukukun üstünlüğüne inandığı için” mahkemeye gittiğini söylüyor.

Han, kendisini tutuklama çabalarının da partisine seçimde liderlik etmesinin engellenmesi ile ilgili olduğunu savundu.

Reuters’a konuşan Pakistanlı siyasetçi, tutuklanması durumunda partisini yönetecek bir komite oluşturduğunu da aktardı.

Pakistan siyasetindeki derin bölünmelerin bir işareti olarak, mevcut Başbakan Şahbaz Şerif, Han'ın "son birkaç gündeki maskaralıklarının" "onun faşist ve militan eğilimlerini açığa çıkardığına” yönelik bir paylaşım yaptı ve Han'ı taraftarlarını "canlı kalkan" olarak kullanmakla suçladı.

AFP haber ajansı, İslamabad’da, komandolar ve anti-terör timlerinin de aralarında olduğu 4 bin güvenlik görevlisinin olduğunu bildiriyordu.

HAN, BAŞBAKANLIĞI NASIL KAYBETMİŞTİ?

İmran Han geçen yıl Nisan ayında başbakanken parlamentoda yapılan güven oylamasını kaybetmişti.

Han oylama döneminde, Rusya ve Çin ile dostane ilişkileri yüzünden ABD'nin muhaliflerle işbirliği yapıp, kendisini devirmeye çalıştığını savunmuştu.

Han'ın yerine dönemin ana muhalefet lideri ve Pakistan Müslüman Birliği'nin Başkanı Şahbaz Şerif başbakan seçilmişti.

Şahbaz Şerif, üç kez başbakanlık yapan ve Panama Belgeleri'nin yayımlanmasından sonra hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla 2018'de üçüncü kez görevden alınan Navaz Şerif'in kardeşi.

70 yaşındaki PTI lideri Han, başbakanlığı kaybetmesinden bu yana ülkede erken seçim yapılması çağrısında bulunuyor.

Geçen yıl Kasım ayında da Han'ın konvoyuna Lahor kenti yakınlarındaki Vezirabad'da ateş açılmış, Han saldırıda bacağından vurularak yaralanmıştı.