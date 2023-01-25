Pakistan’da İmran Han’ın destekçileri sokağa indi

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 07:51

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 07:51

Pakistan Adalet Hareketi Partisi, Twitter’dan İmran Han’ın gözaltına alınabileceğini öne sürdü.

PTI’nın açıklamasının ardından yüzlerce kişi Han’a yönelik olası gözaltıyı engellemek için eski Başbakanın Lahor’da Zaman Park’ta bulunan evinin çevresine toplandı.

Koalisyon hükümeti karşıtı slogan atan göstericiler, İmran Han’ın kırmızı çizgileri olduğunu belirtti.

Sosyal medyaya yansıyan görsellerde Han’ın Lahor’daki konutunun çevresinde yüzlerce kişinin ellerinde Pakistan bayrakları ve Han'a destek mesajı içeren pankartlarla beklediği görüldü.

Öte yandan, Han'ın partisinden üst düzey isimler de konutun çevresine ulaştı.

"The Namal" sitesindeki haberde, Pencap polisinin İmran Han'a yönelik bir gözaltı yapılmayacağını açıkladığı belirtildi.

Federal İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, Londra'da dün yaptığı açıklamada, Han'ın 25 Mayıs 2022'de gözaltına alınması gerektiğini söylemiş ancak kabinenin buna izin vermediğini belirtmişti.