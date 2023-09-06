Panama'da kırmızı alarm: Kanaldaki kısıtlama 2024'e uzadı
10 ay daha kısıtlama kararı alınan Panama Kanalı için yeni karar verildi. Kuraklıklar sebebiyle Panama Kanalı'ndaki geçiş kısıtlaması 2024 yılı boyunca sürecek. Kanalda bekleyen gemi sayısına yönelik açıklama da yapıldı.
Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine entegre eden Panama Kanalı'nda özellikle son altı aydır tüm dünyayı etkisi altına alan kuraklık nedeniyle gemi geçiş trafiği durma noktasına gelmişti. Geçtiğimiz hafta kanalda geçiş sayısının sınırlandırılmasının en az 10 ay daha sürdüreceği öğrenilmişti.
2024 SONUNA KADAR KISITLAMA VAR
Yeni alınan kararla birlikte Panama Kanalı'nda 2024 yılı boyunca geçiş kısıtlaması uygulanacak.
Kanalda bu yıl uygulanmaya başlayan kısıtlamanın amacı kuraklık nedeniyle kanaldaki su seviyesini düzene sokmak. Bu nedenle dünya ticaretinin yüzde beşinin yürütüldüğü kanal girişinde gemi kuyrukları oluştu.
BİR HAFTADA YÜZDE 20 AZALMA
Panama Kanalı yetkilileri, bu hafta bekleyen gemi sayısının geçen haftaya göre yüzde 20 azaldığını kaydetti.
Bununla birlikte şu anki gemi trafiğinin bu sezona göre normal seviyede olduğu kaydedildi.
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