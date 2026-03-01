Papa'dan 'İran' mesajı: 'Barış için samimi ve sorumlu bir diyalog gerek'

ABD ve İran arasında günlerdir devam eden gerilim ve Cenevre'de sürdürülen diplomasi çalışmaları, İsrail'in İran'ı dün sabah vurmasıyla sonuçlandı.

Saldırıların ardından İran da bölgedeki ABD üslerini hedef aldı. ABD'nin saldırılarında İran dini lideri Hamaney öldü.

İsrail ve İran hattında sabah saatlerinden bu yana karşılıklar sürüyor.

PAPA'DAN AÇIKLAMA

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo, ABD ve İsrail'in dün sabah İran'a saldırısıyla başlayan Orta Doğu'daki gerilime ilişkin açıklamada bulundu.

"MAKUL, SAMİMİ VE SORUMLU DİYALOG" ÇAĞRISI

Orta Doğu'da ve İran'da yaşananları derin endişeyle takip ettiğini kaydeden Papa, “İstikrar ve barış; karşılıklı tehditlerle ya da yıkım, acı ve ölüm saçan silahlarla inşa edilmez ancak makul, samimi ve sorumlu diyalogla inşa edilebilir” ifadelerini kullandı.