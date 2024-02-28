Papa Francis hastaneye kaldırıldı
Son dönemde sağlık sorunlarıyla boğuşan Papa Francis'in yeniden hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis, influenza teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.
İtalyan haber ajansı ANSA, Papa'nın check-up için Roma'daki hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
85 yaşındaki Papa Francis hastalığı nedeniyle bugünkü ayinini bir yardımcısına devretti.
Son dönemde bir dizi sağlık sorunu yaşayan ve tekerlekli sandalyeyle gezen Papa, gelecek haftaki bazı programlarını da iptal etti.
Vatikan, Papa'nın grip olduğunu duyurmuştu.
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