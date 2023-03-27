Papa Francis'in şişme montlu fotoğrafı yapay zeka ürünü çıktı

Papa Francis'in, sosyal medyada gündem olan beyaz şişme mont giydiğini gösteren fotoğrafın yapay zeka ile yapıldığı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 10:20
Papa Francis'in şişme montlu fotoğrafı yapay zeka ürünü çıktı
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'i beyaz şişme bir mont içerisinde gösteren fotoğraf sosyal medyada viral oldu.

Papa Francis'i pahalı beyaz bir montun üzerine haç takmış şekilde gösteren görselin yapay zeka yardımıyla üretildiği anlaşıldı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı fotoğrafın gerçek olduğunu düşündüklerini belirterek, şaşkınlık içeren mesajlar paylaştı.

ABD'li model Chrissy Teigen fotoğrafla ilgili yaptığı paylaşımda, "Papa'nın şişme montunu gerçek sandım ve ikinci kez düşünmedim. Geleceğin teknolojisinde hayatta kalmam imkansız" ifadelerini kullandı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yapay zeka beni korkutuyor" yorumunda bulundu.


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