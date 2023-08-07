Papa'dan kilise çağrısı: 'LGBT bireyler dahil...'

Yayınlanma: 07.08.2023 - 14:03

Güncelleme: 07.08.2023 - 14:03

Papa Franciscus, Portekiz'de gerçekleşen Dünya Gençlik Günü Katolik festivalinden dönerken basın toplantısı düzenledi. Katoliklerin ruhani lideri, "Katolik Kilisesi'nin herkese açık olduğunu ve LGBT topluluğunu da kapsadığını" ifade etti.

Kilisede bazı ayinlere katılmama ve kadınların rahip olmama gibi kurallar olduğu hatırlatılan Papa, "Kilise herkese açık ama kilisenin içindeki hayatı düzenleyen yasalar var. Kurallara göre bazı ayinlere katılamıyorlar. Bu kapalı olduğu anlamına gelmez" dedi.

Kilisenin, kurallara uymayan herkesi anlayış ve sevgiyle karşılaması gerektiğini vurgulayan Papa, "Kilise içinde herkes Tanrı ile kendi yolunda karşılaşır" yorumunda bulundu.

Reuters'ta yer alan habere göre, Papa, İsa'nın havarileri olarak yalnızca erkekleri seçmesi nedeniyle kadınların rahip olamayacağını, eşcinsel evliliğe ve eşcinsel çiftler için kutsamalara izin verilmese de eşcinsel çiftlere emeklilik, sağlık sigortası ve miras gibi alanlarda haklar veren medeni kanunu desteklediğini sözlerine ekledi.

Portekiz gezisi sırasında kalabalığa hitap ederken, kilisenin "hata yapanlar, düşenler veya mücadele edenler dahil" herkese yeri olduğunu söylemiş ve gençlere, "Hangimiz hayatının bir noktasında ahlaki bir hata yapmadık?" sözleriyle seslenmişti