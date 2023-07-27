Papa'dan LGBT'ye destek: 'Tanrı bizi olduğumuz gibi seviyor'

Yayınlanma: 27.07.2023 - 11:34

Güncelleme: 27.07.2023 - 11:44

Papa Francis, önümüzdeki hafta Portekiz'de katılacağı Katolik gençlik festivali öncesinde düzenlenen bir podcast'te gençlerden gelen sesli mesajlara yanıt verdi.

Papa, İtalyan Giona adındaki bir trans bireyden kendisine LGBT topluluğu ve eşcinsel evlilikler konusundaki tutumu hakkındaki bir soruya, "Tanrı bizi olduğumuz gibi seviyor" yanıtını verdi.

Papa, "Tanrı her zaman bizimle birlikte yürür.... Günahkâr olsak bile bize yardım etmek için yaklaşır. Tanrı bizi olduğumuz gibi sever. Bu Tanrı'nın çılgın sevgisidir" diye ekledi.

Giona, Papa Francis'e "(Katolik) inancı ile transseksüel kimliği arasındaki ikilem arasında kaldığını" ifade etti.

Papa Francis'in LGBT topluluğu ve eşcinsel evlilikler konusundaki tutumu, 2013 yılında Roma Katolik Kilisesi'nin lideri olmasından bu yana ilgi çeken ve tartışılan bir konu olmuştur.

2013'TE LGBTİ TOPLULUĞUNDAN ÖVGÜ ALMIŞTI

Papa, 2013 yılında kendisine eşcinsel bir rahip hakkında sorulan soruya "Ben kimim ki yargılayayım?" şeklinde yanıt verdiğinde LGBT topluluğundan övgü toplamıştı.

Papalığı süresince transseksüel bireylerle bireysel olarak ve gruplar halinde bir araya gelmiştir. Ancak aynı zamanda, sözde "cinsiyet teorisine" şiddetle karşı çıkmış ve eşcinsel eylemlerin "özünde hastalıklı" olduğunu savunan görüşleri desteklemiştir.

Papa Francis 2021 yılında, Katolik Kilisesi'nin eşcinsel birliktelikleri kutsayamayacağını çünkü "Tanrı'nın günahı kutsayamayacağına" inanıldığını iddia eden bir Vatikan belgesinin yayınlanmasına izin verdi.

Papa, o dönemde Associated Press'e verdiği bir röportajda, eşcinselliği suç sayan yasaların "adaletsiz" olduğunu ve "eşcinsel olmanın bir suç olmadığını" beyan etti.