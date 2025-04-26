Papa’nın cenaze töreni için hazırlıklar tamamlandı

Yayınlanma: 26.04.2025 - 10:21

Güncelleme: 26.04.2025 - 10:29

Vatikan'da, 21 Nisan'da hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus için tören hazırlıkları tamamlandı. Katolik Kilisesi'nin 266'ıncı lideri Papa Franciscus için bugün Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze töreni düzenlenecek.

Cenaze töreni için aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu çok sayıda lider Roma'ya gitti. Aralarında devlet, hükümet ve parlamento başkanlarının olduğu 130 yabancı delegasyonun törende yer alması bekleniyor. Türkiye'yi temsilen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vatikan'daki törene katılacak.

Yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başlayacak cenaze merasimini, Kardinaller Meclisi Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re yönetecek.

Cenaze töreni sırasında Roma hava sahasının uçuş trafiğine kapatılacağı ve Roma'da 4 bin kolluk kuvvetinin görev yapacağı bildirildi.

PAPA FRANCISCUS KİMDİR?

Papa Franciscus, asıl adıyla Jorge Mario Bergoglio, birçok açıdan karakteristik özellikleriyle tanınıyordu. Arjantin doğumlu olan İtalyan asıllı Papa Franciscus, Güney Amerika’dan seçilen ilk papa ve Cizvit tarikatından gelen ilk papa olarak tarihe geçmişti. Gösterişten uzak bir yaşam tarzı benimsemesiyle dikkat çekmiş; Vatikan’daki lüks daire yerine daha sade bir misafirhanede kalmayı tercih etmiş ve altın yerine demirden yapılmış bir haç takmıştı.

Papa Franciscus, sosyal adalet, yoksullukla mücadele, göçmen hakları ve çevre koruma gibi konularda güçlü bir söylem geliştirmişti. Kapitalizmin aşırılıklarına yönelik eleştirileriyle de bilinirdi. Katolik inancına bağlı kalmakla birlikte, LGBT bireyler ve boşanmış çiftler gibi hassas konularda daha kapsayıcı bir dil kullanmıştı. Bu yaklaşımı özellikle “Ben kim oluyorum da yargılayayım?” sözüyle geniş yankı bulmuştu.

Farklı dinler arasında diyalogu ve barışı teşvik eden çalışmaları da Papa Franciscus’un önemli özelliklerinden biriydi. İslam ve Yahudilik gibi farklı inanç liderleriyle bir araya gelerek dinler arası anlayışı güçlendirmeye çalışmıştı. 2015 yılında yayımladığı Laudato si’ enciklik belgesiyle çevre koruma ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda Katolik dünyasına güçlü bir çağrı yapmıştı.

Papa Franciscus, dünya genelindeki krizler karşısında da sessiz kalmamıştı.

Özellikle Gazze'de yaşanan çatışmalar ve sivil kayıplar konusunda açık bir tavır almış, defalarca ateşkes çağrısında bulunmuştu. Gazze’deki insani dramı "dayanılmaz" olarak tanımlamış ve hem İsrail’i hem de Filistinli grupları sivil hayatı korumaya çağırmıştı. Vatikan’dan yapılan açıklamalarda, Gazze halkının temel insani haklarının gözetilmesi gerektiğini vurgulamış, barış için uluslararası toplumun daha güçlü bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini savunmuştu.

Ayrıca Vatikan’daki yolsuzluklara karşı reform çalışmaları başlatarak Kilise’yi daha şeffaf bir hale getirmeyi amaçlamış, ancak bu konuda ciddi bir iç dirençle karşılaşmıştı. Kısacası Papa Franciscus, mütevazı yaşam tarzı, sosyal adalet vurgusu, diyalog ve barış yanlısı yaklaşımı, çevre duyarlılığı ve reform çabalarıyla tanınmıştı.