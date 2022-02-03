Papa'nın konuşmasını bağırarak böldü: 'Kilise Tanrı'nın istediği gibi değil'
Vatikan'da haftalık vaazlarından birini gerçekleştiren Papa Francis'in konuşması sırasında dinleyicilerden biri "Kilise Tanrı'nın istediği gibi değil" diye bağırdı. Kimliği belirtilmeyen şahıs, güvenlik görevlilerince dışarı çıkarıldı.
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis dün, Vatikan'da haftalık vaazını dinleyicilerin katılımıyla birlikte gerçekleştirdi. Ancak Papa'nın konuşması sırasında dinleyicilerden birinin İngilizce "The Church is not the way God wants it" (Kilise Tanrı'nın istediği gibi değil) diye sesli bir şekilde bağırması nedeniyle kesildi.
Sputnik'in haberine göre; İspanyolca ve İtalyanca da konuştuğu belirtilen adamın, bağırdığı esnada sol elinde maske tuttuğu kaydedildi.
Olay anına ilişkin sosyal medyada görüntüler paylaşıldı:
"The Church is not the way God wants it"— NoComment (@nocomment) February 2, 2022
A shouting man denouncing the Church disrupts an audience by Pope Francis at the #Vatican, before being escorted outside by police. pic.twitter.com/sN6dMf9gwy
Yerel basının haberlerine göre, söz konusu şahıs, iki Vatikan polisi ve bir İsviçre polisi tarafından salondan çıkarıldı.
Olayın ardından konuşmasına devam eden Papa, polis tarafından götürülen kişi için dua istedi:
"Birkaç dakika önce bağıran, azarlayan, bir sorunu olan birini duyduk. Sorunun fiziksel mi, psikolojik mi, yoksa ruhsal mı bilmiyorum ama o bizim kardeşlerimizden biri ve zor durumda. Sözlerimi acı çeken kardeşimiz için dua ederek bitirmek istiyorum. Zavallı adam, acı çektiği için bağırıyor. Bu kardeşin ihtiyaçlarına duyarsız kalmayalım."
TÜRKİYE'YE YENİ BÜYÜKELÇİ ATADI
Öte yandan Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, son 5 yıldır Tanzanya'da büyükelçi olarak görev yapan Solczynski'nin, Papa tarafından Türkiye'ye büyükelçi olarak atandığı belirtildi.
Solczynski (60), 2011-2017 yıllarında Azerbaycan ve Ermenistan'a da akredite vaziyette Vatikan'ın Gürcistan nezdindeki büyükelçisi olarak görev yapmıştı.
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