Papa'nın konuşmasını bağırarak böldü: 'Kilise Tanrı'nın istediği gibi değil'

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis dün, Vatikan'da haftalık vaazını dinleyicilerin katılımıyla birlikte gerçekleştirdi. Ancak Papa'nın konuşması sırasında dinleyicilerden birinin İngilizce "The Church is not the way God wants it" (Kilise Tanrı'nın istediği gibi değil) diye sesli bir şekilde bağırması nedeniyle kesildi.

Sputnik'in haberine göre; İspanyolca ve İtalyanca da konuştuğu belirtilen adamın, bağırdığı esnada sol elinde maske tuttuğu kaydedildi.

Olay anına ilişkin sosyal medyada görüntüler paylaşıldı:

"The Church is not the way God wants it"



A shouting man denouncing the Church disrupts an audience by Pope Francis at the #Vatican, before being escorted outside by police. pic.twitter.com/sN6dMf9gwy