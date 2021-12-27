Papa Francis bir evlilikteki üç kilit ifadeyi açıkladı

27 Aralık 2021 Pazartesi, 18:18

Katolik aleminin kutsal bir gün sebebiyle evli çiftler için mektup kaleme alan ruhani lideri Papa Francis karantinalar nedeniyle ailelerin birbiriyle her zamankinden fazla zaman geçirmek durumunda kaldığını, önceden sorun olmayanların bu dönemde mesele edildiğini, hatta bazı evliliklerin bittiğini yazdı.

Sputnik'in aktardığına göre, ayrılıkların özellikle çocuklar üzerinde büyük etki bıraktığı konusunda uyaran Papa Francis bu sebeple, ayrılığın eşiğindeki çiftlere zorlukların üstesinden gelmeye çalışma öğüdü verdi.

Affetmenin her yarayı iyileştirdiğini söyleyen Papa Francis, bir evlilikte eşlerin kullanması gerektiği üç kilit ifadeyi de mektubuna ekledi: "Lütfen, teşekkür ederim ve özür dilerim."

İTALYA'DAKİ DOĞUM ORANI PAPA'YA GÖRE BİR TRAJEDİ

Öte yandan Papa çocuk sayısından da memnun değil. Vatikan’da bulunan Aziz Petrus Bazilikası’nda dün gerçekleştirdiği haftalık konuşmasında İtalya’nın doğum oranlarına değinen Papa, çok sayıda insanın çocuk sahibi olmak istemediğini ya da tek çocukta kaldıklarını söyleyerek bu durumun İtalya için bir 'trajedi' olduğunu vurguladı.

Ulusal İstatistik Ofisi, ülkede geçen yıl gerçekleşen doğumların 1861’den beri en düşük seviyede olduğuna ve bu rakamın son 12 yıldır giderek düştüğünü açıkladı. İtalya’da son sayımına göre nüfus 59.3 milyon olarak kayıtlara geçti.