Papa'nın yerine gelmesi bekleniyordu: Cinsel taciz soruşturmasında Vatikan kararını verdi
Vatikan, Papa Francis'in yerine gelmesi beklenen Kanadalı Kardinal Marc Ouellet'in yetersiz kanıt nedeniyle cinsel saldırı suçundan yargılanmayacağını açıkladı.
Papa Francis'in yerine gelmesi beklenen Kardinal Marc Ouellet, Quebec Başpiskoposluğu'na karşı açılan toplu davada 87 din adamıyla birlikte cinsel taciz suçlamasıyla yargılanıyor.
Dönemin Quebec Başpiskoposu Marc Ouellet, Ağustos 2008 ve Şubat 2010 yılları arasında düzenlenen çok sayıda halka açık etkinlikte stajyer olarak görev yapan bir kadını taciz etmekle suçlanıyor. Mahkeme dosyalarında "F" olarak yer alan kadın, Ouellet'in birçok kez istemediği halde kendisine dokunduğunu iddia etti. Kadın, 2016 ve 2018 yılları arasında da din adamı Leopold Manirabarusha tarafından cinsel tacize uğradığını belirtti.
Vatikan, Kardinal Ouellet hakkında Katolik Kilisesi yasasının ihlal edilip edilmediğine dair soruşturma başlatmak için yeterli gerekçe olmadığını açıkladı. Kadının avukatı, müvekkilinin Vatikan'ın suçlamaları incelemeyi reddetmesinin ardından hayal kırıklığına uğradıklarını söyleyerek, "Bir sonraki adım, bunu bir kanun davası yerine bir hukuk mahkemesinde kanıtlamak olacak" dedi.
Davacılar, Quebec Başpiskoposluğu'nun en az 85 üyesinin 1940'tan bu yana çoğu reşit olmayan 100'den fazla kişiye cinsel tacizde bulunduğunu öne sürüyor.
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