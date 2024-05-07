Papazı vurmaya çalışırken silahı ateş almadı: 'Bunu bana Tanrı yaptırdı...'

Yayınlanma: 07.05.2024 - 12:06

Güncelleme: 07.05.2024 - 12:07

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki bir kilisede ayin sırasında vaaz veren papazı vurmaya çalışan bir adam, silahının ateş almaması üzerine yere yatırıldı.

“Bunu bana Tanrı yaptırdı” diyen 26 yaşındaki Bernard Polite adındaki adam, “tutuklanmayı beklemeyi” planladığını söyledi.

Kilisede vaaz veren papaz Glenn Germany, Polite'ın silahı doğrultmadan hemen önce kendisine gülümsediğini söyledi.

Cemaatten biri Polite'ı yakalamaya çalışarak silahı elinden almaya ve polisler gelene kadar onu yerde tutmaya yardım ettiği kaydedildi.

Papaz Germany, “Bu sabah uyandığım ve burada olduğum için kendimi minnettar hissediyorum, her şey tersine de gidebilirdi. Ama Tanrı araya girdi ve ona minnettarım” dedi.

Yetkililer, Polite'ın kilisede tanınmadığını ve mahkeme dosyalarına göre oradan gelen müziği duyduktan sonra kiliseye gittiğini söyledi.

Bölge polisi, Polite'ın kiliseye gitmeden kısa bir süre önce bulunduğu Kuzey Braddock'taki kilisenin yakınındaki bir evde vurulan bir kurbanın cesedinin bulunduğunu söyledi.

Bölge adli tabipliği cesedin Kuzey Braddock'tan 56 yaşındaki Derek Polite'a ait olduğunu tespit etti, ancak Bernard Polite ile herhangi bir akrabalık ilişkisi olup olmadığını doğrulamadı.

Polite, ağır saldırı ve cinayete teşebbüs dahil olmak üzere çok sayıda suçlamayla karşı karşıya ve kefaletle serbest bırakılmadan gözaltında tutuluyor.

Kilise, Facebook'ta yayınladığı bir mesajda papaz Germany'nin “iyi olduğunu” ve “hayatta olduğu için harika ve kutsanmış olduğunu” belirterek, “Herkese sevgilerini gönderiyor ve hepinize dualarınız ve endişeleriniz için teşekkür ediyor” açıklamasında bulundu.