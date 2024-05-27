Yayınlanma: 27.05.2024 - 11:18

Güncelleme: 27.05.2024 - 11:18

Papua Yeni Gine Ulusal Afet Merkezinden yapılan açıklamada da 2 binden fazla kişinin diri diri toprak altında kaldığı, felaketin büyük yıkıma neden olduğu bildirildi. Peki, Papua Yeni Gine nerede? Papua Yeni Gine hangi kıtada?

PAPUA YENİ GİNE NEREDE?

Bir Okyanusya ülkesi olan Papua Yeni Gine, Güney Pasifik Okyanusu’nda, Avustralya’nın kuzeydoğusunda, Mercan Denizi’nin kuzeyinde ve Endonezya’nın doğusuna yer almaktadır.

PAPUA YENİ GİNE RESMİ DİLİ NE?

Tok Pisin (resmî), Piri Motu (resmî), İngilizce (resmî), ayrıca ülkede 839 adet yerel dil bulunmaktadır.

"2 BİN KİŞİ CANLI GÖMÜLDÜ"

Ülkenin ulusal afet merkezi, başkent Port Moresby'deki Birleşmiş Milletler (BM) ofisine “Heyelan 2 binden fazla insanı canlı olarak gömdü ve büyük bir yıkıma neden oldu” bildiriminde bulundu.

KÖY YOK OLDU

Enga eyaletinde bir zamanlar hareketli olan ücra bir yamaç köyü, cuma sabahı erken saatlerde Mungalo Dağı'nın bir parçasının çökerek çok sayıda evi ve içinde uyuyan insanları toprak altında bırakmasıyla neredeyse yok oldu.