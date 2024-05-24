Spil Dağı nerede? Spil Dağı hangi ilde?

Mitolojide Kybele, Niobe, Tantalos ve Pandereos ile ilgili öykülerde adı geçen Spil Dağı’nın nerede olduğu sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Spil Dağı nerede? Spil Dağı hangi ilde?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 13:24
Spil Dağı nerede? Spil Dağı hangi ilde?
Abone Ol google-news

Spil Dağı'nda sadece çiçekler değil, aynı zamanda özgürce dolaşan yılkı atları da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Peki, Spil Dağı nerede? Spil Dağı hangi ilde?

SPİL DAĞI NEREDE?

Spil Dağı, Manisa merkezden kuzey yolunu izleyerek 24 km, İzmir merkezden güney yolunu izleyerek yaklaşık 50 km uzaklıkta, ismi Manisa ile özdeşleşmiş, tarih, mitoloji ve flora bakımından çok zengin bir dağdır. Spil Dağı, Gediz Nehri ovasının 60 metrelik seviyesinden başlayarak Karadağ zirvesinde 1517 metre yüksekliğe ulaşır. Dağın çevresinde derin vâdiler ve bunların içinde dere yatakları bulunmaktadır.

Dağın bitki örtüsü ormanlıktır. Manisa lâlesi gibi endemik türler de dahil olmak üzere, zengin bir floraya sahiptir. Ünlü yaban atlarının yanı sıra, diğer yaban hayvanı türleri de mevcuttur. nbSpil Dağı'nda ayrıca birçok mağara da bulunmaktadır.

SPİL DAĞI MİLLİ PARKI HAKKINDA

Spil Dağı Millî Parkı, Türkiye'nin Manisa ve İzmir il sınırları içerisinde yer alan bir millî parktır. Spil Dağı'nı ve çevresini kapsayan park, 22 Nisan 1968'de ilan edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü'ne bağlıdır. Ayrıca, zirveye yakın "Atalanı" mevkisi de bu park içinde yer almaktadır. Osmanlı Devleti'nden beri var olan atların mevsimlik olarak veya ihtiyarlamaları nedeniyle burada yılkıya bırakılmasıyla atların doğal yaşam sahası hâline gelmiştir.


Spil Dağı haberleri Manisa haberleri Orman haberleri Doğa Koruma ve Milli Parklar haberleri Milli Park haberleri

İlgili Haberler

Yeni Kaledonya nerede? Yeni Kaledonya'nın nüfusu kaç? Yeni Kaledonya Azerbaycan ilişkisi ne?

Yeni Kaledonya nerede? Yeni Kaledonya'nın nüfusu kaç? Yeni Kaledonya Azerbaycan ilişkisi ne?
Mona Lisa: Tablonun nerede yapıldığına dair gizem çözüldü mü?

Mona Lisa: Tablonun nerede yapıldığına dair gizem çözüldü mü?
Hatay'da yurttaşların çilesi bitmiyor: Hatay Büyükşehir Belediyesi nerede?

Hatay'da yurttaşların çilesi bitmiyor: Hatay Büyükşehir Belediyesi nerede?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cumhuriyet gündeme getirmişti... MSB kaynakları, Suriye'de görevli birlik komutanının 'makam aracıyla insan kaçaklığı yaptığını' doğruladı

Cumhuriyet gündeme getirmişti... MSB kaynakları, Suriye'de görevli birlik komutanının 'makam aracıyla insan kaçaklığı yaptığını' doğruladı
Depremde hasar gören minareye leylek yuva yaptı: Onarım ertelendi

Depremde hasar gören minareye leylek yuva yaptı: Onarım ertelendi
Kredi ödemelerini yapmamıştı... Demirören'den dev satış!

Kredi ödemelerini yapmamıştı... Demirören'den dev satış!
25 Mayıs 2024 Cumartesi günlük burç yorumları: Yıldızlar bugün ne diyor?”

25 Mayıs 2024 Cumartesi günlük burç yorumları: Yıldızlar bugün ne diyor?”
Son Dakika... Ata Emre Akman’ın katiline 18 yıl hapis istendi

Son Dakika... Ata Emre Akman’ın katiline 18 yıl hapis istendi
Günlük burç yorumları: 25 Mayıs 2024 Cumartesi Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mayıs 2024 Cumartesi Yengeç burcu yorumu
Ev alıp satarken dikkat! Tapuda yeni dönem: Ekspertiz zorunluluğu geliyor

Ev alıp satarken dikkat! Tapuda yeni dönem: Ekspertiz zorunluluğu geliyor
Günlük burç yorumları: 25 Mayıs 2024 Cumartesi Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mayıs 2024 Cumartesi Koç burcu yorumu