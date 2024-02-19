Papua Yeni Gine'de kabile çatışması: 53 ölü

Güneybatı Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'nin dağlık bölgelerindeki kabile çatışmasında 53 kişini yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 08:12
Papua Yeni Gine'de kabile çatışması: 53 ölü
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ABC News'ün haberine göre, Papua Yeni Gine'nin dağlık bölgelerinde son dönemde artan kabile çatışmalarında can kayıpları devam ediyor.

Emniyet güçleri, ülkenin Enga bölgesinde iki kabilenin birbirini pusuya düşürmesi sonucu çıkan çatışmada, 53 kişinin öldüğünü bildirdi.

Olayı, ülkenin yakın döneminin "en büyük katliamı" olarak nitelendiren emniyet güçleri, cesetlerin polis kamyonetlerine yüklendiğini aktardı.

Çatışmanın, bir kabilenin bölgede yaşayan diğer kabileye saldırma hazırlığındayken pusuya düşürülmesi sonucu yaşandığı belirtildi.

Papua Yeni Gine Kraliyet Polis Teşkilatı Başkomiser Vekili George Kakas, olaya müdahale eden polis memurlarının "şoka uğradığını" bildirdi.

Kakas, açıklamasında, "Bu, şimdiye kadar belki tüm dağlık bölgede, Papua Yeni Gine'de gördüklerimin en büyüğü" ifadesini kullandı.

Polis güçlerinin "risk alarak" duruma el atmak zorunda kaldığını kaydeden Kakas, cesetlerin yollarda ve nehir yatağında yer aldığını; polis kamyonetlerine yüklenerek taşındığını anlattı. Kakas, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.

Enga Bölge Valisi Peter Ipatas, açıklamasında, kabile çatışmalarının çıkabileceğine yönelik geçen hafta güvenlik güçlerini uyardıklarını açıkladı.

Vali Ipatas, son dönem silahlı çatışmalara 17 kabilenin dahil olduğunu belirterek çatışan kabilelerin durumu hakkında bilgi sahibi olduklarını söyledi.

Ipatas, "Bu, muhtemelen şimdiye kadar yaşadığımız en büyük kabile kavgası. Polis ve güvenlik güçleri olaya sahip çıkmalı, sahada olmalı" dedi.

Bölgedeki çatışmalarının 2022 seçimleri sonrası başladığı, son dönemde karşılıklı pusu ve köylere yönelik silahlı saldırılarla yoğunlaştığı belirtildi.


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