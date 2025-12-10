Paramount, Warner Bros için neden 'düşmanca' teklifte bulundu?

Netflix ve Paramount arasındaki Warner Bros Discovery'yi satın alma mücadelesi, kendi başına bir sürükleyici filme dönüşmüş durumda.

Milyarder Ellison ailesinin arkasında olduğu Paramount Skydance, güçlerini birleştirmek umuduyla aylardır Warner Bros'u kendi saflarına çekmeye çalışıyordu.

Warner Bros, şu ana kadar bu teklifleri reddetti.

Sonrasında şirket en değerli unsurları olan yapım stüdyoları ve online içerik platformlarını Netflix'e satma anlaşmasını duyurdu.

Ancak vazgeçmeyen Paramount CEO'su David Ellison, amacı doğrultusunda teklifini doğrudan Warner Bros hissedarlarına götürerek "düşmanca" bir devralma teklifi sürecini başlattı.

Kurumsal anlaşmalarda, düşmanca devralma, genellikle hedef şirketin hisselerini satın alma teklifiyle, başka bir şirketi ele geçirme çabası için kullanılıyor.

Bu durum, her iki şirketin yönetim kurulları ve hissedarlarının anlaşmasıyla yapılan dostça devralmadan farklıdır.

İKİ TEKLİF HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?

Netflix'in teklifi, Warner Bros'un yapım stüdyosunu ve online izleme platformlarını kapsıyor.

Warner Bros, New Line Cinema ve HBO Max gibi markaları içeren teklif bu varlıkların değerini, borçlar dahil olmak üzere 82,7 milyar dolar olarak belirliyor.

Netflix, hisse başına 23,25 dolar ödemeyi ve Warner Bros yatırımcılarına da yeni şirkette hisse vermeyi teklif ediyor.

Paramount ise bunun aksine, geleneksel ücretli televizyon kanalları da dahil olmak üzere Warner Bros'un tamamının kontrolünü almayı amaçlıyor.

Paramount şirketin tamamının değerini 108,4 milyar dolar olarak belirliyor ve hisse başına 30 dolar nakit ödeme teklifinde bulunuyor.

Bu Netflix'in hisse başına verdiği tekliften fazla.

NEDEN WARNER BROS'U İSTİYORLAR?

Kökenleri yaklaşık bir asır öncesine dayanan Warner Bros, çok sayıda klasik çizgi filmin yanı sıra Friends, Superman ve Harry Potter'a kadar uzanan geniş bir içeriğe sahip.

Bağlı şirketlerden HBO ise The Sopranos, Sex and the City ve Succession gibi prestijli televizyon yapımlarıyla tanınıyor.

Asırlık şirket, online içeriklerin sektöre hakim olması ve televizyon sektörünü alt üst etmesiyle baskı altında kaldı.

300 milyondan fazla üyesi olan Netflix için, Warner Bros'un yapım ve yayıncılık bölümünü satın almak, film içeriği kütüphanesini genişletmek demek.

Dahası potansiyel rakiplerinin de bu şekilde önüne geçecek.

Paramount ise bunun aksine, Netflix ve Disney gibi sektör devleriyle rekabet edebilecek ölçeğe sahip bir ortak arıyor.

Paramount, 79 milyonluk abone sayısına HBO Max'in yaklaşık 120 milyon abonesini de eklemeyi hedefliyor.

Analistler, bu birleşmenin zor durumda olan geleneksel televizyonlara da fayda sağlayabileceğini ön görüyor.

Paramount'un geleneksel kanalları arasında Nickelodeon, CBS ve Comedy Central gibi markalar yer alıyor. Warner Bros'unsa CNN, Food Network ve çeşitli spor yayını kanalları var.

KİMİN KAZANMA OLASILIĞI YÜKSEK?

Her iki anlaşma da rekabet yasalarıyla ilgili soru işaretleri barındırıyor.

Bunların ABD ile Avrupa'daki düzenleyici kurumlar tarafından incelemeye alınması bekleniyor.

Netflix'in teklifi, online içerik platformlarına, oyuncular ve senaristler karşısında daha da fazla güç vereceği ve yerel sinemalar üzerinde daha fazla baskı oluşturacağı yönünde uyarılara yol açtı.

Paramount - Warner Bros birleşmesiyse, spor ve çocuk eğlencesinde önemli bir pazar payı anlamına geliyor. Bu da reklam verenler ve yerel tv'ler için potansiyel endişeler doğuruyor.

Paramount'un CBS ve CNN'i aynı ana şirket altında birleştirme planı da haber yayıncılığı sektörü bağlamında tartışılıyor. Ellison ailesinin Trump ile olan bağlantıları üzerindeki potansiyel etkisi nedeniyle de yakından takip ediliyor.

Analistler, onayın büyük ihtimalle düzenleyicilerin pazarı ne kadar geniş tanımlayacaklarına ve YouTube gibi oyuncuların rekabetin bir parçası olarak kabul edilip edilmeyeceğine bağlı olacağına işaret ediyor.

Bazıları, Paramount'un Trump ailesi ile Ellison ailesi arasındaki ilişki sayesinde daha güçlü bir konumda olabileceğini savunuyor.

Trump'ın damadı Jared Kushner de Paramount'un finansal ortaklarından biri.

Ancak Donald Trump henüz net bir tavır ortaya koymadı.

TRUMP'IN DAMADI JARED KUSHNER NEDEN KONUŞULUYOR?

Paramount'un teklifi, Jared Kushner'ın 2021'de kurduğu yatırım şirketi Affinity Partners'tan sağlanan finansmanı da içeriyor.

Forbes dergisi, Trump'ın damadı Kushner'ın servetinin 1 milyar dolardan fazla olduğunu tahmin ediyor.

Analistler yatırımcıların onun mali desteğini güven verici bir işaret olarak görebileceğini düşünüyor.

Ancak bazı uzmanlar, olası anlaşmayla Trump ailesi arasındaki bağlantıların, etik endişelere yol açabileceğini düşünüyor.

Eğlence sektöründen bir avukat, siyasetin işin içinde olmaması durumunda bile sektör düzenleyicilerinin ince eliyip sık dokuyacağını söylüyor.

TÜKETİCİLER NASIL ETKİLEYEBİLİR?

Bu net değil.

Ne Netflix ve ne de Paramount, Warner Bros.'u mevcut içeriklerine nasıl entegre edecekleri konusunda net bilgiler verdi.

Netflix'in içeriğini zenginleştirmesi üyelerinden daha fazla ücret almasına olanak tanıyabilir.