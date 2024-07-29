Paris 2024 Olimpiyatları altın madalyalarının değeri ne kadar?

Yayınlanma: 29.07.2024 - 12:46

Güncelleme: 29.07.2024 - 12:46

Her dört yılda bir düzenlenen dünyanın dört bir yanından gelen 26 spor dalından sporcuların yarıştığı ve madalyalara uzandığı iki buçuk haftalık yaz olimpiyatları, dünyanın en iyi sporcularını karşı karşıya getiriyor.

Büyük ödül, her disiplinde bir altın madalya, tanınırlık ve ulusal prestij oluyor.

Peki, hiç merak ettiniz mi? Altın madalya kazanan sporcular, maddi değeri açısından ne kadara sahip oluyor? Olimpiyatlarda kazanılan altın madalyaların değeri ne kadar?

ALTIN MADALYA, TAMAMEN ALTINDAN MI?

Öncelikle, sorulan soru, kazanılan madalyaların metal değerleri üzerinden cevaplanabilir.

Sporcuların kazandıkları altın madalyalar, yaydıkları renge rağmen aslında tamamen altından yapılmaz.

Olimpiyat altın madalyası, en az yüzde 92,5 oranında gümüş, standart 6 gram altın ve bronz alaşımından oluşur.

En son Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda bir altın madalyaya yaklaşık 540 sterlin (22 bin 846 TL) değer biçildi. Gümüş madalyalar 297 sterlin (12 bin 565 TL), bronzlar ise 5 sterlin (211 TL) değerindeydi.

NBC Sports'un haberine göre, altın madalyanın değeri 850 dolara (28 bin 66 TL) kadar çıkıyor. Ancak sonuçta bu değerler, madalyanın temsil ettiklerinden ziyade yapıldıkları metallere dayandırıldı.

Geçmişte, tarihi madalyalar inanılmaz değerlere satıldı. 2013 yılında Jesse Owen'ın Berlin 1936 Olimpiyatlarında Hitler'in önünde kazandığı altın madalyalardan biri 1,46 milyon dolara (48 milyon 208 bin TL) satıldı.

2024 OLİMPİYAT MADALYALARI

Bu yılki Olimpiyat madalyaları ise oldukça özgün bir tasarıma sahip.

Altıgen tasarımlı madalyaların üzerinde, oyunların düzenlendiği şehri, Paris’i temsil etmesi için 18 gram ağırlığında demirden bir Eyfel Kulesi heykeli de yer alıyor.

Paris 2024 organizasyon komitesi tasarım müdürü Joachim Roncin, yeni tasarımla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Altın madalya sahibi olmak zaten inanılmaz bir şey. Ama biz, bu yıl bir Fransız dokunuşu eklemek istedik ve Eyfel Kulesi'nin de bunun üzerine bir kiraz olacağını düşündük. Ondan bir parçaya sahip olmak tarihin bir parçası olacak."