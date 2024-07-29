Madalyayı garantiledik: Atıcılıkta olimpiyat tarihinde bir ilk!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık milli takımımız finale yükseldi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılık 10 metre Havalı Tabanca Karışık Takım'da ülkemizi temsil eden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, elemelerde 582 puanla 1. olarak finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.
Olimpiyat tarihimizin atıcılıktaki ilk madalyasını garantileyen takımımız, altın madalya için Sırbistan ile salı günü 10.45'te karşı karşıya gelecek.
Aynı yarışmada mücadele eden İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz ikilisi ise 569 puanla olimpiyat 15'ncisi oldu.
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