Paris karanlığa gömüldü: Mağazalar mesai bitiminde vitrinlerini kararttı
Fransa'nın başkenti Paris'te enerji tasarrufu çerçevesinde alınan karar ile mağaza ve benzeri işyerleri mesai bitimi sonrasında ışıklı pano ve vitrinlerinin ışıklarını kapatıyor.
Fransa'nın başkenti Paris'te 1 Kasım itibarıyla enerji tasarrufu çerçevesinde alınan kararlar yürürlüğe girdi.
Küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı mücadele yürütüleceğini açıklayan Paris Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede başkentteki mağaza ve benzeri işyerlerinin mesai saatleri dışında ışıklı pano ve vitrin ışıklarının kapatılacağını açıkladı.
KARARA UYMAYANLARA CEZA KESİLECEK
Paris Büyükşehir Belediyesi, gereksiz enerji tüketiminin önüne geçmek için alınan karara uymayan iş yerlerine 750 Euro'dan bin 500 Euro'ya kadar para cezası verileceğini duyurdu. Belediye ayrıca, süresiz olarak yürürlükte kalması planlanan kararı ikinci kez delen iş yerlerine 3 bin Euro para cezası kesileceğini belirtti.
Paris'teki bazı işyerlerinin mesai bitimiyle ışıklı pano ve vitrin ışıklarını kapattığı görülürken, birçok işyerinin de karara uymadığı görüldü. Paris Büyükşehir Belediyesi geçen günlerde Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi alanında bulunan Louvre Piramidi'nin ışıklarının kapatılacağını açıklamıştı fakat uygulamanın yürürlüğe girmesinden 3 gün sonra Eyfel Kulesi ile Louvre Piramidi'nin ışıklarının yandığı görüldü.
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