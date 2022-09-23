Paris Hilton, kayıp köpeğini arıyor: 'Getirene sorgusuz sualsiz büyük ödül var'
Hilton otellerinin kurucusu Conrad Hilton'ın torunu Paris Hilton, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, geçen hafta kaybolan köpeği Diamond Baby’yi aradığını duyurdu. Köpeği için hayvan medyumu tutan ve drone ile havadan arama yaptıran Hilton, köpeğini bulana çok büyük ödül verecek.
ABD’li popüler kültür figürü Paris Hilton, kaybolan köpeğini bulana 'sorgusuz sualsiz' büyük bir ödül vereceğini söyledi.
Hilton, pazartesi günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Çivava cinsi Diamond Baby adlı köpeği için kayıp ilanı verdi. 41 yaşındaki manken, köpeğinin ABD'nin Californiya eyaletindeki Beverly Hills'te 5 gün önce kaybolduğunu belirtti.
'SORGUSUZ SUALSİZ ÖDÜL'
ABD'li moda tasarımcısı, paylaşımında "Diamond Baby'nin nerede olduğuna dair bilginiz varsa ya da onu gördüyseniz, lütfen [email protected] adresine yazın" ifadelerini kullandı.
Hilton, köpeğinin bulunmasını sağlayan kişiye "sorgusuz sualsiz büyük bir ödül verileceğini" de belirtti.
Oyuncu, taşındığı sırada nakliyecilerden birinin kapıyı açık bıraktığını ve köpeğin bu yüzden kaçtığını düşündüğünü söyledi. Hilton, "Ailem ve arkadaşlarım tüm mahalleyi baştan aşağı aradık, kapı kapı dolaştık ama onu bulamadık" ifadelerini kullandı.
"KALBİM KIRIK"
Ünlü isim, hayvan severlerin kendisini anlayacağını belirterek, "Evcil hayvanını kaybeden herkes, bu hissettiğim acıyı anlar. Kalbim kırık" dedi.
Hilton, ayrıca This is Paris adlı podcast'inde köpeğini bulması için bir "evcil hayvan medyumuyla drone tuttuğunu" da söyledi.
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