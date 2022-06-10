Open Paris 2022 Grand Prix'te Fatma Damla Altın'dan, altın madalya
Fransa’da başkenti Paris'te düzenlenen Open Paris 2022 Grand Prix'te uzun atlamada Para Atletizm milli sporcu Fatma Damla Altın, 5.52 metrelik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Fransa'nın başkenti Paris'te 8 - 11 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Open Paris 2022 Grand Prix turnuvasında, milli sporcu Fatma Damla Altın, uzun atlamada 5.52'lik derecesiyle Tokyo'da madalya kazanan rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Milli sporcu ayrıca Türkiye rekorunu da kırdı.
TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU BAŞKANI BİROL AYDIN: HEDEFİMİZ PARALİMPİK OYUNLAR
2024 Paris Paralimpik Oyunları'na rekor sporcu ile katılmak istediklerini ifade eden Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, "Başta Fatma Damla Altın olmak üzere, Esra Bayrak, Mihriban Korkmaz, Eda Yıldırım ve tüm teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Hedefimiz Paralimpik Direktörümüz Aytunç Göz’ün nezaretinde 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda rekor sporcu ile katılmak ve altın madalya kazanmak" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik
- 'Her şeyimizi sattınız, siz de bunlara göz yumdunuz!'
- Şerdil Dara Odabaşı'dan 'haciz' açıklaması
- 'Tıynetine ve meşrebine veriyoruz'
- Akaryakıt zammını kontak kapatarak protesto ettiler
- 'Bir avuç insan paramparça etti'
- Ümit Özdağ'dan Okuyan'a yanıt: 'İsim isim açıklarım...'
- Güngören'de 'bıçaklı çekiçli' trafik kavgası
- Yağış etkili oldu: Heyelan meydana geldi, yol kapandı
- Toprak kaydı, araçlar çukura gömüldü
En Çok Okunan Haberler
-
- Tüketici kredilerinin vade sınırında değişiklik
- Akşener'den adaylık açıklaması
- Öğrencilerin bulunduğu katları da ayırdılar
- Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi dönemi
- 'Parti rozetini çıkaracak, yetkilerini paylaşacak'
- Cumhur'da dikkat çeken düşüş
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge
- Odabaşı'nın odasındaki eşyalara el konuldu
- 'Mehmet Uçum' krizi ve Adnan Oktar operasyonu
- Bakanlık 'yeni adım' dedi, dolar yeniden fırladı