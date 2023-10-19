Paris Olimpiyatları öncesi Putin'den sert çıkış

Yayınlanma: 19.10.2023 - 17:52

Güncelleme: 19.10.2023 - 17:52

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ve Belaruslu sporcuların ulusal bayrakları altında yarışmalarının yasaklandığı 2024 Paris Oyunları öncesinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ni (IOC) "etnik ayrımcılık" yapmakla suçladı.

Putin, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin bazı yöneticileri sayesinde oyunlara davet edilmenin en iyi sporcular için koşulsuz bir hak değil, bir tür ayrıcalık olduğunu ve bunu spor sonuçlarına göre değil, bazı siyasi jestlerle elde edebileceğinizi öğrendik" dedi.

Putin, "Oyunların kendisi, siyasetle hiçbir ilgisi olmayan insanlara yönelik siyasi baskı aracı olarak ve iğrenç ırkçı, etnik ayrımcılık olarak kullanılabilir. Bazı spor yetkilileri, Olimpiyat Tüzüğü'nün kimleri kapsayıp kimleri kapsamadığını belirleme hakkını kendilerine vermiş durumdalar" sözlerini ifadesine ekledi.

Putin ayrıca, "Her türlü yeni lig, dernek, kulüp ve benzeri oluşumlar, kesinlikle resmi makamların uluslararası spor üzerindeki mevcut tekelini zayıflatacaktır" değerlendirmesinde bulundu.