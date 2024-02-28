Paris Olimpiyatları'nın güvenlik planları çalındı

Yayınlanma: 28.02.2024 - 12:23

Güncelleme: 28.02.2024 - 12:23

Bu yıl Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak Yaz Olimpiyatları için hazırlanan güvenlik planlarının olduğu çantanın trenden çalındığı bildirildi. Paris'teki Gare du Nord istasyonundaki bir trende belediyede çalışan bir mühendis tarafından baş üstü dolabına yerleştirilen çantada 'hassas verilerin' olduğu bilgisi paylaşıldı.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, çalınan çantada, Paris Olimpiyatları için hazırlanan polis güvenlik planlarının olduğu bir bilgisayar ve iki USB bellek bulunuyordu. Konuya ilişkin 27 Şubat Salı günü açıklama yapan polis yetkilileri, çantanın Paris Belediyesi'nden bir mühendise ait olduğunu, mühendisin çantayı oturduğu koltuğun üzerindeki bagaj bölümüne yerleştirdiğini doğruladı. Mühendisin treninde gecikme olduğu, bunun üzerine başka trene geçmeye karar verdiğinde hırsızlığı fark ettiği belirtildi.

POLİS, SORUŞTURMA BAŞLATTI

Mühendis, iş bilgisayarının ve iki USB belleğin içinde hassas verilerin, özellikle de bu yıl yapılacak Olimpiyatlar'da güvenliği sağlamak için belediye polisinin hazırladığı planların olduğunu söyledi. Bölgesel ulaştırma polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu yıl 26 Haziran-11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Olimpiyatlar sırasında iki bin belediye polisi ve yaklaşık 35 güvenlik personelinin görev alması planlanıyor. Başkent Paris, geçtiğimiz yıllarda, 2015 yılının kasım ayında Bataclan'da yaşanan ve 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırı gibi büyük çaplı saldırılara sahne olmuştu.