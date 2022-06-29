Paris saldırılarının faili Salah Abdeslam cinayet ve ‘terörizm’ suçlarından hüküm giydi

Fransa’nın başkenti Paris’te 2015 yılında eş zamanlı saldırılar düzenleyen gruptan hayatta kalan tek kişi olan Salah Abeslam, bugün sonuçlanan davada suçlu bulundu.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
29 Haziran 2022 Çarşamba, 21:52
Paris saldırılarının faili Salah Abdeslam cinayet ve ‘terörizm’ suçlarından hüküm giydi
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Salah Abdeslam'ın saldırıda kilit rol oynadığı düşünülüyor
Elisabeth de Pourquery/FranceTele/Reuters
Salah Abdeslam'ın saldırıda kilit rol oynadığı düşünülüyor

Fransa'nın başkenti Paris'te 2015 yılında eş zamanlı saldırılar düzenleyen gruptan hayatta kalan tek kişi olan Salah Abeslam, bugün sonuçlanan davada suçlu bulundu.

Daha önce Belçika'da polise ateş açmaktan 20 yıl hapis cezası alan Abdeslam, Fransa'daki davada da "terörizm" ve cinayet suçlarından hüküm giydi.

Abeslam'la birlikte yargılanan 19 kişiden yalnızca biri beraat etti.

Savaş dönemleri dışında Fransa topraklarında düzenlenmiş en ölümcül saldırılarda barlar, restoranlar, ulusal futbol stadı ve Bataclan konser salonu hedef alınmış, 130 kişi öldürülmüştü.

Abdeslam davanın başlangıcında kendini IŞİD askeri olarak tanıtmış fakat bu haftaki son ifadesinde, aradan geçen bu zamanda "değiştiğini" söyleyerek saldırılardan etkilenenlerden özür dilemişti.

Abeslam "Doğrudur, hatalar yaptım. Ama ben bir katil değilim. Bana ceza verirseniz haksızlık yaparsınız" diye konuşmuştu.

Sanıkların cezaları daha sonra açıklanacak.

Savcılar Abdeslam için Fransa'da nadiren istenen müebbet hapis cezası talep etmişti.


BBC Türkçe
fransa paris Salah Abeslam
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