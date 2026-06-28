Paris'te aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor: Cenaze salonları dolmaya başladı

Fransa'da günlerdir etkili olan rekor seviyedeki sıcaklıklar nedeniyle ölümler yaşanırken, başkent Paris’te cenaze töreni öncesi naaşların muhafaza edildiği cenaze salonlarının dolduğu belirtildi.

Fransa’daki Ulusal Cenaze Hizmetleri Federasyonu Sözcüsü Gautier Caton, BFMTV’ye yaptığı açıklamada, Paris’teki iki cenaze salonunun da dolduğunu doğruladı.

Caton, Paris’teki tüm cenaze salonlarının dolu olmasına şaşırmadığını belirterek, "Hafta başında şaşkın olabilirdik ancak perşembe gününden bu yana durum kötüleşiyor" dedi.

Ciddi sayıda ölüm yaşandığını kaydeden Caton, Paris’in yakın çevresindeki cenaze salonlarında da yoğunluk yaşandığını vurguladı.

Caton, ailelere yakınlarının naaşlarını daha uzaktaki cenaze salonlarına götürmeyi tavsiye etmekten başka seçeneklerinin olmadığına işaret ederek, "Bu aşamada başka bir çözümümüz yok" ifadesini kullandı.

Aşırı sıcakların bölgeleri farklı şekilde etkilediğini ve nüfus yoğunluğunun her yerde aynı olmadığını hatırlatan Caton, bu nedenle ülkedeki cenaze salonlarının durumunun bölgelere göre değiştiğini kaydetti.

Caton, başkent Paris, Lille çevresi, İle-de-France ve Centre-Val de Loire bölgelerinin bu durumdan daha fazla etkilendiğine dikkati çekerek, gelecek günlerde daha fazla ölüm yaşanması halinde yapılabilecekler konusunda şunları kaydetti:

"Her bir valilik, Rungis'te (kentinde) daha önce olduğu gibi naaşların yerleştirilmesi için binaların veya alanların kullanıma açılması ya da Kovid döneminde gördüğümüze benzer şekilde hastanelerde cenazeleri muhafaza etmek üzere konteynerlerin veya özel olarak donatılmış araçların temin edilmesi gibi düzenlemeler yapacaktır diye düşünüyorum."

Başkent Paris’te yalnızca 2 cenaze salonu bulunuyor.

Fransa’da "cenaze odaları" olarak da adlandırılan bu "cenaze salonları", cenaze törenlerinden önce naaşların muhafaza edildiği ve ailelerin yakınlarına veda etmek için geldiği özel olarak tasarlanmış binalar olarak hizmet veriyor.

74 KİŞİ SUDA BOĞULDU

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, aşırı sıcakların etkili olduğu ülkede, 18 Haziran'dan bu yana çoğu 15 ila 25 yaş arası olan 74 kişinin suda boğulduğunu belirtti.

Nunez, bu ölümlerin çoğunun yüzmenin yasak olduğu ve denetim yapılmayan nehir, dere ve göletlerde meydana geldiğini kaydederek, bu boğulma olaylarında çok sayıda kişinin kalp krizine bağlı olarak öldüğünü ifade etti.

Bakan Nunez, aşırı sıcakların başladığı günden bu yana kültürel faaliyetlerin yasaklanmasına ilişkin 14, spor faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin ise 64 karar aldıklarını belirtti.

Fransa'daki acil sağlık hizmeti veren kurumun verilerine göre, Paris'te dün aşırı sıcaklardan etkilendiği değerlendirilen 109 kişi yaşamını yitirmişti. Bu sayının yalnızca ev ve kamusal alanda hayatını kaybedenleri kapsadığı bildirilmişti.