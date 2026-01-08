Paris'te traktörlü blokaj: Çiftçiler yollara indi

Farklı çiftçi sendikalarının çağrısıyla düzenlenen protestolarda, planlanan anlaşmanın Mercosur ülkelerinden AB pazarına ucuz gıda girişini artıracağı ve Avrupalı üreticileri zor durumda bırakacağı savunuldu. Çiftçiler ayrıca hükümetin sığır hastalığıyla mücadelede izlediği politikaya da tepki gösterdi.

Koordinasyon Rurale sendikasının üst düzey yöneticilerinden Stephane Pelletier, yaptığı açıklamada, “Öfke ile umutsuzluk arasındayız. Terk edilmişlik hissi yaşıyoruz; Mercosur bunun en somut örneği” dedi.

Çiftçiler, polis kontrol noktalarını aşarak kente girdi; Champs-Élysées Caddesi boyunca ilerledi ve Arc de Triomphe çevresindeki yolları kapattı. Polis, çatışmadan kaçınarak göstericileri çevreledi.

Onlarca traktör, sabah saatlerinde başkente girişleri sağlayan otoyolları kapattı. Ulaştırma Bakanı’na göre özellikle batı banliyöleri ve Normandiya’dan Paris’e uzanan A13 otoyolunda 150 kilometreyi bulan trafik oluştu.

MACRON ÜZERİNDE BASKI ARTIYOR

Eylemler, AB üyesi ülkelerin ticaret anlaşmasını oylamasına bir gün kala, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümeti üzerindeki baskıyı artırdı. Parlamentoda çoğunluğu bulunmayan Macron için, atılacak yanlış bir adım güvensizlik oylaması riskini beraberinde getiriyor.

Fransa, anlaşmanın başından beri en sert muhaliflerden biri olsa da, son dakika tavizlerine rağmen Macron’un nihai tutumunun ne olacağı henüz netleşmiş değil.

Bu hafta Avrupa Birliği Komisyonu, Birliğin gelecek yedi yıllık bütçesinde çiftçilere ayrılan 45 milyar avroluk kaynağın daha erken kullanıma açılmasını önerdi.

Ayrıca bazı gübrelerde ithalat vergilerinin düşürülmesi kararlaştırıldı. Adımların, anlaşmaya mesafeli duran ülkeleri ikna etmeyi amaçladığı belirtildi.

Anlaşmayı Almanya ve İspanya desteklerken, İtalya’nın da onay vermeye yaklaştığı ifade ediliyor. Roma’nın desteği halinde, Fransa karşı çıksa bile anlaşmanın geçmesi için gerekli çoğunluğun sağlanabileceği belirtiliyor. Oylamanın Cuma günü yapılması bekleniyor.