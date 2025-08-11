Paris’teki YPG/SDG buluşmasına Şam’dan veto

Suriye hükümeti, terör örgütü YPG/SDG kontrolündeki ülkenin kuzey ve kuzeydoğusunun devlete entegrasyonunu görüşmek üzere Paris’te yapılması planlanan toplantıya katılmayacağını açıkladı.

Karar, Fransa merkezli France 24’ün aktardığına göre, YPG/SDG'nin bir gün önce düzenlediği ve farklı etnik-dini toplulukları bir araya getiren konferansın ardından geldi.

Şam yönetimi, tüm müzakerelerin ‘Suriye’nin meşru başkenti’ olarak tanımladığı Şam’da yapılması gerektiğini vurguladı.

Devlet haber ajansı SANA’ya konuşan bir yetkili, Paris’teki planlı toplantıya katılmayacaklarını, bunun yerine “uluslararası arabulucuların tüm süreci Şam’a taşımasını” beklediklerini söyledi.

YPG/SDG, 26 Nisan’da Haseke’nin Kamışlı kentinde ‘Birlik ve Uzlaşı’ başlıklı geniş katılımlı bir konferans düzenledi. Etkinliğe, YPG/SDG'nin sözde komutanı Mazlum Abdi ve Irak Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesud Barzani’nin özel temsilcisi Hamid Darbandi gibi isimler katıldı.

Konferansta, Dürzi lider Hikmet el-Hicri ile Alevi dini önderi Gazal Gazal’ın video mesajları da yayınlandı.

Konferansın sonuç bildirgesinde, “tüm toplumsal bileşenlerin katılımını garanti eden, adem-i merkeziyetçi bir devleti tesis edecek demokratik bir anayasa” talep edildi.

Şam yönetimi ise daha önce bu tür adem-i merkeziyetçi önerileri reddetmişti.

ANLAŞMA ASKIDA, GERİLİM ARTIYOR

Mazlum Abdi, 10 Mart’ta Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara ile Kürtlerin sivil ve askeri kurumlarının devlete entegrasyonunu öngören bir anlaşma imzalamıştı.

Ancak son haftalarda hem sahadaki güvenlik gelişmeleri hem de taraflar arasındaki siyasi farklılıklar nedeniyle süreç durma noktasına geldi.

