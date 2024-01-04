Paris'le özdeşleşen ikonik öpüşme fotoğrafının kahramanlarından Francoise Bornet 93 yaşında öldü

Yayınlanma: 04.01.2024 - 15:34

Güncelleme: 04.01.2024 - 15:35

Fotoğrafçı Robert Doisneau'nun çektiği ünlü kare, 1980'lerde kartpostal ve posterlere basılarak büyük bir ticari başarı elde etti.

Siyah beyaz fotoğraf, başka çiftlerin fotoğrafta yer alan kişiler olduklarını iddia etmesi ve telif talep etmesi üzerine hukuki tartışmalara da konu oldu. Ancak davaları sonuç vermedi.

Ancak bu, şehirde yaşanan romantizmi yansıtan, spontane çekilmiş gibi görünen fotoğraf aslında kurguydu.

Fotoğrafın 1980'lerde tekrar popüler olması üzerine Bornet, hikayesini paylaştı.

Robert Doisneau, 1950 yılında Amerikan Life dergisi için şehri dolaşıyor ve Paris'te aşk temalı bir makaleye fotoğraflar çekiyordu.

Fotoğrafçı, Bornet ve kendisi gibi drama öğrencisi olan o zamanki erkek arkadaşı Jacques Carteaud'un öpüştüğünü görmüş ve yanlarına gitmişti.

Birbirlerine sarılma şeklini çok sevdiğini, fotoğraflarını çekmek istediğini söylemişti.

Bunun üzerine başka bir gün ve farklı mekanlarda fotoğraf çekimi için anlaşıldı ve bir miktar para karşılığında çift bu sahneyi ortaya koydu.

Çift fotoğrafın çekilmesinden kısa bir süre sonra ayrıldı.

Bornet hikayedeki kadın olduğunu doğruluğunu kanıtlamak için Doisneau'nun imzaladığı orijinal fotoğrafı ortaya çıkardı.

Bu kare, 1980'lerin başında bir ajans tarafından fark edilene kadar arşivlerde çürümüş ve nihayetinde şehrin en ünlü görüntülerinden biri haline gelmişti.

2005 yılında, Bornet kendisindeki orijinal fotoğrafı açık artırmada 155 bin Euro'ya sattı.

Fotoğrafçı Doisneua 1994, fotoğraftaki erkek kahraman Carteaud ise 2006 yılında yaşamlarını yitirmişti.