Paris'te artık SUV araçlar daha yüksek park ücreti ödeyecek

Yayınlanma: 13.07.2023 - 13:09

Güncelleme: 13.07.2023 - 13:09

Paris Belediyesi, başkentteki kirliliği azaltmak için SUV araç sahiplerine daha yüksek park ücreti uygulama kararı aldı. Ücretlerin ayrıntıları henüz açıklanmamış olsa da aracın boyutu, ağırlığı ve motoru gibi faktörler göz önünde bulundurulacak.

The Guardian'ın haberinde yer alan bilgilere göre, elektrikli araçlar ve geniş ailelere hitap eden daha büyük araçlar, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan artan ücretlerden muaf olacaklar.

Paris meclis üyeleri geçen ay oybirliğiyle yeni kararı onayladı. EELV ekoloji partisinden meclis üyesi Frédéric Badina-Serpette, artan ücretlerin araçların ağırlık ve boyutlarına göre kademeli olarak değiştirilmesini istediklerini belirtti. Amacın, şehirdeki araçların ağırlık ve boyutlarında yaşanan artışa odaklanmak olduğunu ifade etti.

Yetkililer, son dört yılda Paris'teki SUV sayısının %60 arttığını ve şu anda şehirde her akşam park eden 1.15 milyon özel aracın %15'inin SUV olduğunu belirtiyorlar. Ücretlerin artırılmasıyla bu artışın frenleneceği ve daha hafif araçların kullanımının teşvik edileceği umuluyor.

SUV'LAR KENTSEL ORTAMA UYUMSUZ

Paris Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren SUV sahiplerinin başkentte park etmek için daha yüksek ücretler ödeyeceği belirtildi. Kamusal alan ve hareketlilik politikasından sorumlu belediye başkan yardımcısı David Belliard, SUV'ların kentsel bir ortama uyumsuz olduğunu ifade etti.

Ancak sürücü savunma grubu 40 millions d'Automobilistes'in sözcüsü Pierre Chasseray, SUV sayısının artmasının daha büyük ailelerin bu araçları tercih ettiğini söyledi. Chasseray, SUV'ları aile araçları olarak nitelendirerek, bu kararın küçük bir şehirli azınlığa hizmet ettiğini belirtti.

Lyon ve Grenoble gibi diğer şehirlerin de araç ağırlığına bağlı olarak daha yüksek park ücretleri uygulama planladığı bildirildi.