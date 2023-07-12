Fransa Bisiklet Turu'nun 11. etabında zafer Jasper Philipsen'in
Belçikalı sporcu Jasper Philipsen, Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 11. etabını ilk çizgide tamamladı.
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun 11. etabını, Alpecin-Deceuninck takımından Belçikalı Jasper Philipsen kazandı.
Bu yıl 110'uncusu düzenlenen turun Clermont-Ferrand ile Moulins şehirleri arasındaki 180 kilometrelik etabında Philipsen, 4 saat 1 dakika 7 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı. Belçikalı bisikletçi, turda bu yıl 4, kariyerinde ise 6. etap galibiyetini elde etti.
Etapta Jayco-AlUla ekibinden Hollandalı Dylan Groenewegen ikinci, Bahreyn Victorious takımından Alman Phil Bauhaus ise üçüncü oldu.
Jasper Philipsen
VINGEGAARD SARI MAYOYU KORUDU
Genel klasmanda Jumbo-Visma'dan Danimarkalı Jonas Vingegaard, toplamda 46 saat 34 dakika 27 saniyelik süresiyle liderliğini sürdürerek sarı mayoyu korudu. BAE Emirates'in Sloven bisikletçisi Tadej Pogacar, liderin 17 saniye gerisinde ikincilikte yer aldı.
Organizasyon, perşembe günü Roanne ile Belleville-en-Beaujolais kasabaları arasındaki 169 kilometrelik etapla devam edecek.
Tur, 21 etap sonunda 23 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.???????
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